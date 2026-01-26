Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Владимир Зеленский подписал закон о продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

© Global look

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В 2022-2025 годах законы многократно продлевались.

14 января 2026 года депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней — до 4 марта.

В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского, отметили журналисты.

Ранее экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* сообщил, что офис Зеленского фактически узурпировал власть в республике.

По его словам, действующее правительство злоупотребляет военным положением, использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима.

Политик подчеркнул, что узурпация власти и «неограниченная власть» офиса Зеленского над парламентариями унизительна для всей страны.

*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.