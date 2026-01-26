В Белом доме назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 26 января, назвала историческими трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Абу-Даби.

© flickr/whitehouse

— В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента (США Дональда Трампа — прим. «ВМ») удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира, — подчеркнула представитель Белого дома.

Она добавила, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф информируют американского лидера о ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса, но разговора с президентом России Владимиром Путиным пока не намечено, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США пройдет в воскресенье, 1 февраля. Он добавил, что эта дата пока предварительная, отметив, что «было бы хорошо ускорить эту встречу».