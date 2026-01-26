В Белом доме рассказали, кто докладывает Трампу о ходе переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп получает информацию о ходе переговоров по Украине от своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«И, конечно, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и спецпосланник Уиткофф», — сказала она.

По словам Левитт, у Трампа на этой неделе не запланированы телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 января Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби должен состояться 1 февраля.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ президент Украины сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, при том, что Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

