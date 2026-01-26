Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому республика выходит из соглашения об охране госграниц и морских экономических зон стран — участниц СНГ. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Соглашение было заключено в Киеве 20 марта 1992 года.

«Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников СНГ», — говорится в документе.

Кроме того, президент Украины поручил уведомить депозитария соглашения об этом решении.

Ранее Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США.