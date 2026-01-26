В США сделали заявление о переговорах России и Украины

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала предположил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не останется другого выбора, кроме как согласиться на соглашение, выработанное Россией и американским президентом Дональдом Трампом.

«У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские», — отметил он.

Макговерн добавил, что Москва и Вашингтон, несмотря на все трудности, продолжают осторожный диалог, стремясь постепенно восстановить доверие и укрепить двусторонние связи.

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.