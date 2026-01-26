Во Франции резко высказались о ЕС

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал отношения между главой евродипломатии Кайей Каллас и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен как грызню в «сумасшедшем доме». Об этом пишет ТАСС.

Накануне европейские СМИ рассказали, что Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором. Журналисты заметили, что у главы ЕК были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но с Каллас «они еще хуже».

«Мы знали об этом и говорили об этом уже давно, но хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома! Они пожирают друг друга, и это всегда отличная новость», — пояснил Филиппо.

По его мнению, Парижу следует отказаться от «европейской диктатуры» и навсегда покинуть Евросоюз.

Ранее Филиппо сообщил, что обещание фон дер Ляйен принять Украину в ЕС к 2027 году может расколоть организацию и вынудить Францию рассмотреть вопрос о выходе из объединения.

«Мы чувствуем, что ситуация накаляется, и скоро поговорим о разрыве с Брюсселем, потому что было полнейшим безумием принимать требования [Владимира] Зеленского. Урсула превзошла саму себя», — подчеркнул политик.

Лидер партии пояснил, что Франции не следует направлять Киеву ни оружия, ни солдат, ни денег.