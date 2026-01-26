Темы Совета мира предложили ограничить Газой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил ограничить Совет мира темой сектора Газа, пишет РИА Новости.

«Комментируя приглашение Бразилии к участию в Совете мира, Лула да Силва предложил, чтобы представленный Соединенными Штатами орган ограничился вопросом Газы и чтобы (в нем) было предоставлено место Палестине», — отмечается в сообщении.

Президент Бразилии вновь обратил внимание на неотложную необходимость фундаментальной реформы ООН — с расширением состава Постоянного совета Безопасности, чтобы он стал более представительным и отражал современный мир.

Ранее стало известно, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.