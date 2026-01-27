Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза ради финансирования масштабных оборонных расходов. Речь идет о сумме порядка 650 млрд евро. Как пишет британская газета Telegraph, в Брюсселе рассчитывают таким образом подготовить страны ЕС к возможному военному конфликту с Россией к 2030 году.

По данным издания, фон дер Ляйен уже предприняла шаги, позволяющие государствам — членам союза увеличить заимствования сверх прежних ограничений. Цель — ускоренное наращивание военных бюджетов и оборонного потенциала ЕС на фоне заявлений о «российской угрозе».

В Бельгии сделали заявление о войне с Россией

Telegraph отмечает, что изменения в финансовых правилах означают фактический пересмотр одной из ключевых основ бюджетной дисциплины Евросоюза, действовавшей на протяжении многих лет.

Между тем в Москве подобные заявления неоднократно называли надуманными. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, разговоры о якобы готовящейся агрессии используются западными политиками для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.

Путин также отмечал, что люди, разбирающиеся в реальной ситуации, понимают: тезис о «российской угрозе» не имеет под собой оснований.