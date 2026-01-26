Взрыв в Харькове частично обесточил город

В Индустриальном районе Харькова прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем», — написал чиновник.

Как отмечает издание «Страна.ua», в городе случился частичный блэкаут, а две из трех линий метро были обесточены.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры ракетного удара по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Курочкино в Харьковской области.