Рютте: вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в блок в настоящее время исключено из повестки, но «есть некий необратимый путь». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

Генсек отметил, что руководство Украины желает, чтобы республика вошла в НАТО. Вместе с тем, добавил он, ряд стран блокирует вступление Киева в альянс.

«Есть этот необратимый путь в НАТО, который все еще будет там, но в краткосрочной перспективе это политически, это практически сейчас не на повестке дня, и это означает, что гарантии безопасности тем более критичны, чтобы предотвратить русских от повторной атаки», — разъяснил Рютте.

По данным опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива, число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, существенно снизилось в 2025 году.

Исследователи уточнили, что в 2025 году НАТО назвали лучшей гарантией безопасности для Украины 38,3% опрошенных. При этом в декабре 2024 года таких было 55,1%.

Еще 15,4% украинцев считают, что гарантией безопасности могут стать соглашения о стратегическом оборонном партнерстве с несколькими странами-членами НАТО, в 2024 году их число составило 9%.