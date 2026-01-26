Боровшаяся с раком известная блогерша умерла в 26 лет

Известная американская блогерша Макензи Пол умерла в 26 лет, последние три года она боролась с раком.

© Соцсети

Об этом пишет The New York Post.

«Кензи теперь на небесах. Это эгоистично с моей стороны, но я хотел бы, чтобы она все еще была со мной, и у меня уйдет вся жизнь на то, чтобы осознать случившееся», — сказал муж блогерши Брэндон Пол.

По его словам, состояние блогерши в какой-то момент резко ухудшилось и она попала в реанимацию. В тот же день ее не стало. При этом еще летом, как отметил супруг инфлюэнсерши, они полагали, что она вышла в ремиссию.

Уточняется, что у Пол диагностировали острый миелоидный лейкоз в 2023 году. Блогерша тогда училась на втором курсе университета. Она обратилась к врачу после того, как начала падать в обморок.

Ранее новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, у которой нашли острый миелоидный лейкоз, рассказала о тяжелом лечении. Она сообщила, что ей предстоит пересадка стволовых клеток, и назвала эту процедуру суровой.