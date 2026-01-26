Бывший грузинский лидер, Михаил Саакашвили, выразил обеспокоенность, заявив, что предложенный Дональдом Трампом транспортный маршрут, пролегающий через Азербайджан и Армению, нивелирует прогресс, которого Грузия достигла в последние десятилетия XX и начале XXI века.

Свои опасения Саакашвили озвучил в социальных сетях, подчеркнув, что существующая транзитная схема, проходящая через территорию Грузии, может быть переориентирована на Армению, что сведет на нет все усилия страны за предыдущие годы.

По мнению экс-президента, сложившаяся обстановка ставит Грузию в уязвимое геополитическое положение и создает угрозу для ее суверенитета.

В ноябре 2025 года Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о внесении его в список удерживаемых гражданских лиц.