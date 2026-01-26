Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи Украины, России и США.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. (...) Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы», — рассказал украинский лидер.

По его словам, предположительно, встреча пройдет 1 февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча в Абу-Даби является началом работы по украинскому урегулированию.