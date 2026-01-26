Брюссель ограничил российским дипломатам передвижения внутри ЕС

МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ в Гааге.

По данным агентства, власти ЕС объявили ранее, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.

В ЕС объяснили новые ограничения «необходимостью» повысить осведомленность об иностранных госслужащих «на фоне растущей враждебной разведывательной деятельности».

«На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — пояснили в пресс-службе.

В дипмиссии уточнили, что Москва рассматривает этот шаг европейских властей «не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».

Ранее сообщалось, что Брюссель официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения затронули предприятия энергетического, финансового сектора и площадки ВПК.

В очередной пакет рестрикций также вошел запрет для европейского бизнеса организовывать туристические поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны.