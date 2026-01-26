Рютте раскрыл договоренности с Трампом по Гренландии

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал, что в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом затронул лишь ряд аспектов функционирования НАТО в Гренландии, в частности, поднял вопрос об укреплении блока в Арктическом регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер заявил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.

«Было много вопросов по Гренландии и, по сути, о том, что обсуждалось на прошлой неделе, и, конечно, в рамках соответствующих дискуссий состоялось много телефонных звонков, в том числе от европейских лидеров. Но в итоге, к чему мы пришли, это, я думаю, два рабочих направления на будущее», — пояснил Рютте.

Глава альянса уточнил, что одно из рабочих направлений — усиление НАТО в Арктическом регионе.

Рютте отметил, что главные итоги его встречи с Трампа заключались в вопросе «предотвращения доступа» России и Китая к Арктике в военном или экономическом смысле.