Китай собрался реформировать крупную международную организацию

В 2026 году власти Китая начнут активнее пытаться реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Янь Дун. Его процитировало агентство ТАСС.

Он напомнил, что Китай состоит в ВТО уже почти четверть века. За это время он прошел путь от такого положения дел, когда ему приходилось соглашаться с правилами этой организации, до такого, когда КНР стала участвовать в ее работе более активно и вносить свой вклад.

Чиновник констатировал, что в минувшем году глобальная торговля пережила непростой период, когда ей пришлось столкнуться с серьезными сложностями. В такой ситуации Китай предложил изменить работу ВТО так, чтобы соблюдались принципы, исключающие дискриминацию. Приоритет должен отдаваться стабильности, развитию и реформам.

По словам главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы, односторонние действия США нанесли международной торговле самый серьезный за последние восемь десятилетий ущерб. Однако развала все-таки удалось избежать.