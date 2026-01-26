Суд частично удовлетворил апелляцию Тимошенко

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко смогла частично обжаловать избранную ей меру пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил ей свободно передвигаться по стране и отменил запрет на общение с депутатами.

© Global look

Согласно трансляции из зала суда, мера пресечения в виде залога осталась без изменений. В то же время суд отменил введенные для Тимошенко запреты покидать пределы Киевской области и общаться депутатами Рады.

"Юлия Владимировна, вам понятно, что вы можете свободно передвигаться по территории Украины и общаться абсолютно со всеми народными депутатами?" - спросил судья у Тимошенко, огласив решение.

Экс-премьер в ответ поблагодарила суд.

В ночь на 14 января украинские антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Согласно аудиопленкам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, она предлагала депутатам по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Тимошенко отрицает свою вину и называет это дело политически мотивированным. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере около $760 тыс. 23 января стало известно, что залог был внесен.