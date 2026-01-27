В Германии оценили возможность вступления Украины в ЕС

Христианско-социальный союз (ХСС) в Германии проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в Европейский союз (ЕС), поскольку текущих структур объединения недостаточно для приема этой страны, заявил лидер партии и премьер Баварии Маркус Зедер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нынешних структур ЕС было бы недостаточно для вступления Украины.

«Мы в этом вопросе проявляем сдержанность, потому что, разумеется, видим, что это полностью меняет характер ЕС», — оценил он.

Политик привел в пример сельское хозяйство, отметив, что прием страны в ЕС не вписывается и в иных сферах.

Ранее в Германии сочли опасным призыв отправить на Украину военных ЕС.