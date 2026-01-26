Рютте: эпоха американской опеки над безопасностью ЕС завершилась

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента рассказал, что завершился период, когда американцы несли основное бремя обеспечения безопасности Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Глава альянса напомнил, что страны-члены блока в ходе саммита в Гааге согласились инвестировать 5% ВВП ежегодно в оборону к 2035 году.

Кроме того, европейцы приняли решение ускорить производство, вложить средства в развитие промышленных площадок.

«Пять процентов, конечно, это много, и наращивание нашей промышленной базы — это непросто. Но здесь моё простое сообщение: нам нужно это сделать, и нам нужно сделать это быстро», — подчеркнул Рютте.

По его словам, необходимость увеличения расходов на оборону обусловлена тем, что западный мир столкнулся с реальными и долгосрочными вызовами безопасности.

Кроме того, констатировал генсек, время, когда европейцы позволяли США нести большую часть бремени за общую безопасность, «просто закончилось».

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что суровая любовь президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса.

По словам дипломата, до прихода Трампа страны-участницы альянса платили минимальные взносы, но республиканец убедил повысить бюджет, что принесло пользу блоку.