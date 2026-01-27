Депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, включая вывод украинских войск из Донбасса, заявило украинское издание «Страна».

Как уточнили журналисты, украинские политики публично боятся об этом говорить из-за риска обвинений в предательстве.

«Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс», — рассказал один из депутатов на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов.