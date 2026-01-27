МИД Украины ответил на призыв вице-премьера Италии к капитуляции

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на призыв вице-премьера Италии Маттео Сальвини к президенту Владимиру Зеленскому подписывать мирное соглашение как можно быстрее, выбирая «между поражением и разгромом». Об этом сообщает «Европейская правда».

© Соцсети

Представитель МИД Украины заявил, что сегодня судьба Европы решается на поле боя на Украине. Он также вспомнил о битве при Монте-Кассино во времена Второй мировой войны, где, по его словам, «тысячи украинцев боролись за свободу Италии».

«Они не выбирали «между поражением и разгромом», даже если победа иногда казалась очень далекой. Они боролись плечом к плечу с другими союзниками, потому что на кону стояла свобода Италии и всей Европы», – заявил Тихий.

По его словам, Украина будет всегда будет благодарна за поддержку Италии и всем итальянцам, которые, «в отличие от Маттео Сальвини» понимают, где решается судьба мира в Европе.

Он посоветовал вице-премьеру Италии обращаться с требованиями не к Владимиру Зеленскому, а к президенту России Владимиру Путину.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини возмутился наглостью президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после всех полученных денег и приложенных со стороны союзников усилий украинский лидер еще «осмеливается жаловаться».

Зеленскому предрекли выбор между поражением и разгромом

Кроме того, политик констатировал, что Зеленский «проигрывает войну». В связи с этим он призвал его срочно подписать мирный договор.

Ранее евродепутат назвал выпады Зеленского против европейских союзников «плевком в лицо».