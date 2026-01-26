В Раде сделали неожиданное заявление о России

Сотрудничество с Россией и Белоруссией предоставит Украине шанс на выживание, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Ранее Владимир Зеленский позволил себе ряд резких выражений о Белоруссии, выразил уверенность в том, что белорусскому народу якобы удастся силой свергнуть правительство.

«Откровенно говоря, я сначала даже не поверил в это заявление. Пропустил его, потому что подумал: это искусственный интеллект, этого не может произнести даже такая мерзость, как Зеленский. Но нет. Это правда», — заметил Дмитрук.

По его мнению, позволив себе такие высказывания, украинский лидер плюнул в сторону стратегического соседа и народа, который всегда относился к украинцам по-человечески.

Парламентарий заметил, что Минск всегда желал Украине только наилучшего, давал возможность жить, работать, спасаться, строить будущее.

Украине, отметил депутат, следует «начинать день и заканчивать день работой над восстановлением отношений» с Белоруссией. Украинцы, добавил он, должны молиться и делать все возможное чтобы сохранить Русь в целом, стремиться к тому, чтобы республика «как можно скорее вернулась в эту колыбель».