Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что ему предлагали закрыть в стране российские СМИ. Об этом сообщает RT.

По его словам, просьба поступила в ходе телефонного разговора. В частности, президент одной из европейских стран предложил закрыть в Сербии RT и Sputnik, пообещав оказать содействие в продвижении республики по пути вступления в Евросоюз.

«Я сказал: спасибо большое, давай увидимся по поводу баскетбола, посмотрим Евролигу и так далее», - рассказал Вучич в эфире телеканала Blik.

Кто именно просил его закрыть российские СМИ он уточнять не стал.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить санкции против России даже в обмен на ускорение процесса вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».