В США отменили тысячи авиарейсов

В США более 4 тысяч авиарейсов были отменены из-за зимнего шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра транспорта США Шона Даффи.

Как уточнил министр, из-за шторма также были задержаны почти 10 тысяч вылетов. По словам Даффи, в данный момент авиационные службы пытаются расчистить взлетно-посадочные полосы, но ситуация осложняется тем, что многие работники попросту не могут попасть на работу в такую погоду.

«У нас есть и кадровые трудности — как и у всех, многим сложно добраться до работы, и многие сотрудники аэропортов также испытывают трудности с тем, чтобы попасть на рабочие места», — заявил он.

Даффи также добавил, что текущий шторм «уникальным образом» сочетает в себе ледяные осадки, снег и резкое похолодание.

Напомним, что ранее большую часть США накрыл сильнейший снежный шторм, который оставил без электричества более 900 тысяч домов и приведя к гибели нескольких человек.