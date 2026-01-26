Лувр опять закрылся для посетителей

В связи с забастовкой сотрудников в четвертый раз закрылся парижский Лувр, сообщает пресс-служба музея.

© Global look

На сайте учреждения уточняется, что Лувр закрыт в исключительном порядке в связи с забастовкой. Напомним, что эта забастовка началась еще в середине декабря – работники недовольны ухудшением условий труда, а также нехваткой ресурсов. Все это происходит на фоне неудовлетворительного состояния водных коммуникаций и внутренний конструкций, а также после крупнейшего ограбления, которое произошло осенью 2025 года.

С момента начала забастовки (это, по данным РИА Новости, 15 декабря) Лувр уже четыре раза не смог принять посетителей, а еще несколько раз открывался лишь частично.