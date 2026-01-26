Раскрыта причина, по которой Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби

Владимир Зеленский согласился отправить делегацию на трехсторонние переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби потому, что опасался рассердить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Встреча делегаций России, США и Украины прошла в Абу-Даби 23-24 января. Стороны обсудили ряд вопросов, самым сложным из них был территориальный.

«Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа», — отметил автор статьи.

Вторая причина, заметил обозреватель, заключается в том, что украинцы устали от боевых действий.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби в начале февраля. Состав делегаций и темы обсуждения пока не назывались.