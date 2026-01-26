Жизнь в Британии при премьер-министре Соединенного Королевства Кире Стармера стала столь сложной, что жителям страны пришло время подумать о выживании, поучиться навыкам приспособления к сложной окружающей среде у русских, пишет обозреватель Шон Томас в статье для The Telegraph.

По словам автора, британцы всегда гордились своим неунывающим характером и умением справляться с любыми трудностями.

Вместе с тем, добавил он, лейбористское государство сдавливает людей все сильнее, пришло время учиться выживанию, в частности, перенять практики у граждан СССР — «советские люди знали, как выживать при режиме, одновременно вездесущим и вездешатком».

Во-первых, заметил обозреватель, британцам потребуется самогон. Его можно готовить с помощью сахарной свеклы и змеевиков, а в реалиях Британии — из объедков Nando's и заплесневелых шоколадных яиц Cadbury's. Он добавил, что «главное, потом не ослепнуть».

Во-вторых, британцам понадобится освоить то, что «русские называют mat — мрачный и непристойный юмор, который делает окружающую жизнь более сносной».

Томас предположил, что островитяне будут шепотом травить анекдоты о режиме в укромных уголках, куда не добрались камеры видеонаблюдения.

Кроме того, констатировал журналист, британцы не смогут обойтись без «samizdatа» — крамольных и запрещенных произведений, а также в их жизни появятся заведения, которые в СССР и России называют «stolovaya», — кафетерии «с дымящимися подносами таинственного мясного варева и безропотными, но веселыми очередями».