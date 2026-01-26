На Украине названо самое популярное слово 2025 года

Слово "переговоры" согласно словарю современного украинского языка "Мыслово" названо самым популярным в стране в 2025 году. Такие данные опубликованы на сайте словаря.

"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово "выбрал слово "переговоры" словом 2025 года", - говорится в публикации.

Там отмечается, что это слово оказалось популярным в 2025 году благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, который "обещал закончить войну за 24 часа".

В статье также назвали и другие слова, которые наряду со словом "переговоры" оказались частыми в использовании. Отмечается, что еще одним "важным словом" 2025 года оказалось слово "Мидас".

Так называлась операция НАБУ и САП по раскрытию коррупционной схемы в энергетике, в которой фигурирует соратник и "кошелек" президента Украины бизнесмен Тимур Миндич.

В публикации также напомнили, что в 2024 году самым популярным словом на Украине было "бусификация", которое означает принудительную мобилизацию.

До этого в Институте русистики рассказали, что слово "ок" оказалось самым популярным в современном русском языке. По данным специалистов, заимствованный из английского языка англицизм уже не первый год занимает лидирующие позиции в устной и письменной речи разговорно-бытового стиля.

В декабре опрошенные российские интернет-пользователи назвали "тревожность" словом 2025 года. Слово набрало наибольшее количество голосов - 36%, "отразив эмоциональное состояние общества" в этом году.