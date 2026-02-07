Сколько в мире мигрантов: официальная статистика

Кажется, что все больше людей пересекают границы, и это действительно так: абсолютное число мигрантов растет. Однако если посмотреть шире, картина оказывается гораздо менее очевидной. Тогда сколько же на самом деле на сегодняшний день мигрантов в мире?

Статистика по мигрантам представляет собой сложный набор метрик, которые отражают общественные, экономические и юридические процессы, а также способы, которыми государства считают людей. Все данные в этой статье «‎Рамблера» основаны на глобальных оценках по состоянию на 2024 год, так как именно они являются самыми свежими официально опубликованными.

Статистика по мигрантам

По официальным данным департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, число международных мигрантов увеличилось с 153 миллионов в 1990 году до примерно 304 миллиона в 2024 году. Статистика опубликована на Портале миграционных данных. Как можно заметить, рост впечатляющий.

Однако ключевой момент в том, что в процентном отношении к общему населению мира доля мигрантов менялась умеренно. Если в 1990 году доля людей, живущих вне страны рождения, составляла около 2,9 процентов от мирового населения, то к середине 2024 года она выросла до примерно 3,7 процентов. Это означает, что миграция, несмотря на рост абсолютных значений, сохраняет относительно стабильную долю в масштабах общего населения.

Такой результат означает, что миграция развивается синхронно с ростом населения планеты. За последние три десятилетия мировое население выросло более чем на 2,5 – 3 миллиарда человек, и эта тенденция отражается и в миграционных потоках.

Кто именно считается мигрантом?

Одной из ключевых трудностей в оценке миграции является определение самого термина «мигрант». Это важно, потому что разные страны и организации используют разные определения. Ниже ряд вопросов, на которые ответы везде разные:

Кто считается мигрантом: тот, кто пересекает границу только на один день? На месяц? Год?

Считаются ли мигрантами студенты, туристы или работники, находящиеся за границей временно?

Учитываются ли только те, кто зарегистрирован официально, или и нелегальные пересечения границ тоже?

Несмотря на попытки стандартизировать подходы, миграционная статистика остается неточной и фрагментарной. Даже в развитых странах с обширными системами учета пересечения границ возникают существенные расхождения в данных о въезде и выезде. Например, в Великобритании система фиксирует въезд иностранцев, но выезд часто не отслеживается должным образом, создавая искажения в статистике.

География миграционных потоков

Несмотря на трудности со сбором данных, в распоряжении исследователей все же достаточно информации, чтобы определить основные направления миграции:

Европа традиционно остается крупным центром притяжения мигрантов: по оценкам ООН, в Европе проживает более 94 миллионов международных мигрантов.

традиционно остается крупным центром притяжения мигрантов: по оценкам ООН, в Европе проживает более 94 миллионов международных мигрантов. США остаются страной с наибольшим числом иностранных жителей — около 52,4 млн человек родом из других государств проживают в Соединенных Штатах.

остаются страной с наибольшим числом иностранных жителей — около 52,4 млн человек родом из других государств проживают в Соединенных Штатах. Азия почти сравнялась с Европой по числу мигрантов, с населением около 86 миллионов мигрантов на своей территории, хотя точность таких оценок ограничена качеством региональных данных.

почти сравнялась с Европой по числу мигрантов, с населением около 86 миллионов мигрантов на своей территории, хотя точность таких оценок ограничена качеством региональных данных. Африка и Латинская Америка за последнее десятилетие демонстрируют существенный рост миграции, но их статистика особенно подвержена неопределенности из-за слабых систем регистрации и частых нелегальных пересечений.

Показательно, что в в отдаленных или малонаселенных странах мигрантов мало. В большинстве своем они сосредоточены в регионах с развитым рынком труда и исторически значимыми миграционными связями.

Беженцы и вынужденные мигранты

Отдельная, менее обозримая часть миграции — это вынужденные переселенцы, люди, уехавшие из своих стран не по экономическим мотивам, а из-за войн, преследований, насилия или нарушения прав человека. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2024 год, таких людей насчитывается примерно 123,2 миллиона человек, включая около 36,8 миллионов беженцев и около 8,4 миллиона просителей убежища. Значительная часть такой миграции происходит в соседние страны — например, большинство палестинских, сирийских или афганских беженцев ищут убежище в государствах, расположенных рядом с зонами конфликта.

Ограничения данных и проблемы интерпретации

Несмотря на относительно подробные глобальные оценки, важно понимать, что миграция — это частично невидимый процесс. Многие пересечения границ происходят нелегально, без регистрации и остаются неучтенными. В результате официальные числа — это лишь отражение зарегистрированных перемещений, а реальные потоки могут быть значительно выше.

Кроме того, разные страны используют разные методы учета мигрантов, что создает систематические расхождения в данных: в одной стране человек, проживший год, считается мигрантом, в другой — только после нескольких лет официального проживания.

Почему людей больше, а процент переселений тот же?

Характерной особенностью миграции за последние десятилетия остается то, что доля мигрантов в мировом населении колеблется в пределах нескольких процентов, несмотря на удвоение абсолютного числа людей, переселяющихся за границы. Этот феномен возникает из сочетания двух факторов:

Рост населения планеты. Глобальная численность людей увеличилась почти вдвое за последние 30–40 лет, что естественным образом увеличивает абсолютные значения мигрантов.

Глобальная численность людей увеличилась почти вдвое за последние 30–40 лет, что естественным образом увеличивает абсолютные значения мигрантов. Сложные демографические и экономические процессы, которые делают миграцию не доминирующим фактором в динамике населения, а лишь одним из многих механизмов перемещения людей.

Таким образом, глобальные данные о миграции показывают, что абсолютное число людей, пересекающих международные границы, действительно растет — и растет заметно. Однако в процентном отношении к мировому населению эта доля оказывается относительно стабильной, на уровне примерно трех—четырех процентов. Однако эта стабильность не отменяет глубины влияния миграционных процессов на отдельные страны и регионы.

