Сколько в мире мигрантов: официальная статистика

Сколько на самом деле в мире мигрантов: официальная статистика

Елена Прошина

Кажется, что все больше людей пересекают границы, и это действительно так: абсолютное число мигрантов растет. Однако если посмотреть шире, картина оказывается гораздо менее очевидной. Тогда сколько же на самом деле на сегодняшний день мигрантов в мире?

© izusek/iStock.com

Статистика по мигрантам представляет собой сложный набор метрик, которые отражают общественные, экономические и юридические процессы, а также способы, которыми государства считают людей. Все данные в этой статье «‎Рамблера» основаны на глобальных оценках по состоянию на 2024 год, так как именно они являются самыми свежими официально опубликованными.

По официальным данным департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, число международных мигрантов увеличилось с 153 миллионов в 1990 году до примерно 304 миллиона в 2024 году. Статистика опубликована на Портале миграционных данных. Как можно заметить, рост впечатляющий.

Однако ключевой момент в том, что в процентном отношении к общему населению мира доля мигрантов менялась умеренно. Если в 1990 году доля людей, живущих вне страны рождения, составляла около 2,9 процентов от мирового населения, то к середине 2024 года она выросла до примерно 3,7 процентов. Это означает, что миграция, несмотря на рост абсолютных значений, сохраняет относительно стабильную долю в масштабах общего населения.

Такой результат означает, что миграция развивается синхронно с ростом населения планеты. За последние три десятилетия мировое население выросло более чем на 2,5 – 3 миллиарда человек, и эта тенденция отражается и в миграционных потоках.

Кто именно считается мигрантом?

Одной из ключевых трудностей в оценке миграции является определение самого термина «мигрант». Это важно, потому что разные страны и организации используют разные определения. Ниже ряд вопросов, на которые ответы везде разные:

  • Кто считается мигрантом: тот, кто пересекает границу только на один день? На месяц? Год?
  • Считаются ли мигрантами студенты, туристы или работники, находящиеся за границей временно?
  • Учитываются ли только те, кто зарегистрирован официально, или и нелегальные пересечения границ тоже?

Несмотря на попытки стандартизировать подходы, миграционная статистика остается неточной и фрагментарной. Даже в развитых странах с обширными системами учета пересечения границ возникают существенные расхождения в данных о въезде и выезде. Например, в Великобритании система фиксирует въезд иностранцев, но выезд часто не отслеживается должным образом, создавая искажения в статистике.

География миграционных потоков

Несмотря на трудности со сбором данных, в распоряжении исследователей все же достаточно информации, чтобы определить основные направления миграции:

  • Европа традиционно остается крупным центром притяжения мигрантов: по оценкам ООН, в Европе проживает более 94 миллионов международных мигрантов.
  • США остаются страной с наибольшим числом иностранных жителей — около 52,4 млн человек родом из других государств проживают в Соединенных Штатах.
  • Азия почти сравнялась с Европой по числу мигрантов, с населением около 86 миллионов мигрантов на своей территории, хотя точность таких оценок ограничена качеством региональных данных.
  • Африка и Латинская Америка за последнее десятилетие демонстрируют существенный рост миграции, но их статистика особенно подвержена неопределенности из-за слабых систем регистрации и частых нелегальных пересечений.

Показательно, что в в отдаленных или малонаселенных странах мигрантов мало. В большинстве своем они сосредоточены в регионах с развитым рынком труда и исторически значимыми миграционными связями.

Беженцы и вынужденные мигранты

Отдельная, менее обозримая часть миграции — это вынужденные переселенцы, люди, уехавшие из своих стран не по экономическим мотивам, а из-за войн, преследований, насилия или нарушения прав человека. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2024 год, таких людей насчитывается примерно 123,2 миллиона человек, включая около 36,8 миллионов беженцев и около 8,4 миллиона просителей убежища. Значительная часть такой миграции происходит в соседние страны — например, большинство палестинских, сирийских или афганских беженцев ищут убежище в государствах, расположенных рядом с зонами конфликта.

Ограничения данных и проблемы интерпретации

Несмотря на относительно подробные глобальные оценки, важно понимать, что миграция — это частично невидимый процесс. Многие пересечения границ происходят нелегально, без регистрации и остаются неучтенными. В результате официальные числа — это лишь отражение зарегистрированных перемещений, а реальные потоки могут быть значительно выше.

Кроме того, разные страны используют разные методы учета мигрантов, что создает систематические расхождения в данных: в одной стране человек, проживший год, считается мигрантом, в другой — только после нескольких лет официального проживания.

Почему людей больше, а процент переселений тот же?

Характерной особенностью миграции за последние десятилетия остается то, что доля мигрантов в мировом населении колеблется в пределах нескольких процентов, несмотря на удвоение абсолютного числа людей, переселяющихся за границы. Этот феномен возникает из сочетания двух факторов:

  • Рост населения планеты. Глобальная численность людей увеличилась почти вдвое за последние 30–40 лет, что естественным образом увеличивает абсолютные значения мигрантов.
  • Сложные демографические и экономические процессы, которые делают миграцию не доминирующим фактором в динамике населения, а лишь одним из многих механизмов перемещения людей.

Таким образом, глобальные данные о миграции показывают, что абсолютное число людей, пересекающих международные границы, действительно растет — и растет заметно. Однако в процентном отношении к мировому населению эта доля оказывается относительно стабильной, на уровне примерно трех—четырех процентов. Однако эта стабильность не отменяет глубины влияния миграционных процессов на отдельные страны и регионы.

