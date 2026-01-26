В Австрии резко высказались о месте ЕС в процессе урегулирования кризиса на Украине

Европейский союз в последнее время не играет самостоятельной роли в инициативах по обеспечению безопасности, хотя речь идет о задействовании вооруженных сил европейских государств, рассказал генерал-майор ВС Австрии Рональд Варток. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 24 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.

«ЕС не присутствует за столом переговоров по украинскому конфликту — и это факт. Также инициатива по созданию «Коалиции желающих», то есть европейская попытка обеспечить военную поддержку после возможного прекращения огня, основывалась не на ЕС, а на Великобритании и Франции», — заметил генерал.

По его словам, в последнее время Евросоюз не играет никакой роли в переговорах, при том, что речь идет о вооруженных силах странах, входящих в ЕС.

Варток подчеркнул, что риск утраты ЕС своего значения в архитектуре безопасности макрорегиона «одновременно представляет собой и шанс, который необходимо использовать».