В России объяснили арест «правой руки» Си Цзиньпина

Политолог и китаист Василий Кашин в разговоре с Рамблером прокомментировал задержание высокопоставленного китайского военного, заместителя председателя Центральной военной комиссии Китая Чжан Юся, считавшегося главным доверенным лицом и «правой рукой» китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее власти Китая начали расследование в отношении генерала Чжан Юся. Военного заподозрили в передаче США секретной информации о китайском ядерном оружии, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования. По их данным, речь идет о стратегически важных технических сведениях, имеющих прямое отношение к ядерному потенциалу Китая. Как утверждает издание, обвинения в адрес генерала были озвучены на закрытом брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии. При этом конкретный перечень данных, которые якобы были переданы американской стороне, участникам брифинга не раскрывался.

Эксперт усомнился в том, что подозрения Чжан Юся в передаче американцам данных ядерном оружии Китая имеют под собой реальные основания.

Думаю, что передача данных американцам – это совершенная фантастика. Однако в контексте внутриполитической борьбы в КНР Чжан Юся могли вменить в вину какие-то не вполне согласованные заявления, которые он сделал в ходе контактов с американцами. А такие заявления были у генерала - к примеру, в ходе его контактов с Джейком Салливаном, который ранее занимал пост помощника по национальной безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена. Возможно, тогда он сказал что-то лишне. Но поверить в то, что Чжан Юся выдал американцам какую-то секретную информацию, практически невозможно. Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам

Кашин связал задержание Чжан Юся с борьбой за власть в Китае.

«Судя фрагментарной информации, поступающей из китайских и гонконгских источников, в действительности Чжан Юся пострадал в силу наличия у него слишком большого бизнес-окружения и обширной системы связей в военных и партийно-государственных структурах. В частности, речь идет о коммерческой деятельности некоторых представителей семьи Чжан Юся, а также о непропорциональном усилении позиций генерала в военной системе КНР после того, как многие другие видные военные руководители попали под предыдущие волны очистительных кампаний. Полагаю, задержание Чжан Юся связано именно с борьбой за власть. Помимо прочего, здесь Си Цзиньпин хочет добиться большей управляемости военной системы Китая, ожидая наступления периода более острого противоборства с США», - отметил он.

Ранее Джейк Салливан назвал «сейсмическим событием» арест генерала Чжан Юся.