Пока вы не уснули: опасность «Нипаха» и жесткий призыв и.о. президента Венесуэлы к США

Делси Родригес призвала США держаться подальше от политики Венесуэлы

© MIGUEL GUTIERREZEPATACC

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес в воскресенье призвала Соединенные Штаты держаться подальше от политики своей страны, которую пытается диктовать ей американский президент Дональд Трамп.

Родригес была приведена к присяге в качестве временного главы государства 5 января 2026 года после захвата социалистического президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами во время военной операции в Каракасе. После этого Трамп объявил, что Вашингтон намерен "диктовать" решения Венесуэле до дальнейшего уведомления, сообщает AFP. С тех пор, под давлением американцев, Родригес подписала нефтяные соглашения с США, инициировала законодательные реформы, включая закон об углеводородах, освободила политических заключенных и призвала к заключению соглашений с оппозицией.

Умерла актриса Вероника Ганич

© Соцсети

Актриса и ведущая Вероника Ганич умерла 25 января в возрасте 59 лет. Сообщение о ее смерти появилось сегодня на портале Кино-театр.ру.

Ганич родилась в 1966 году. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Е. Р. Симонова).

В России ответили на слова Зеленского о Москве и Петербурге

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что главными врагами Киева являются «советская Москва» и «имперский Петербург», являются манипуляцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Зеленский очередными русофобскими заявлениями продемонстрировал невежество и незнание истории. Депутат также напомнил, что украинцы в составе Российской империи сохраняли свою национальную идентичность. При этом в советские времена республика пережила значительные преобразования.

К «Газпрому» подали иск на десятки миллиардов евро

© Донат СорокинТАСС

Германская энергетическая компания Uniper потребовала от «Газпрома» выплаты за прокачку газа по отводу от «Северного потока» — трубопроводу OPAL — и подала иск на 45 млн евро в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве. Это следует из судебных материалов.

Через дочернюю структуру Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT) был подан иск к ООО «Газпром экспорт» на 45 миллионов евро. Спор касается исполнения контракта на транспортировку природного газа от 1 июня 2012 года по газопроводу OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Россиян предупредили об опасности «Нипаха»

Вирус «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. С таким предупреждением выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. Комментарий российского ученого приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Эксперт отметил, что вирус может передаваться людям от летучих мышей, свиней и от человека к человеку. Основные зоны риска, как утверждает профессор — государства Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Малайзия, Сингапур).

Маргарита Симоньян предстала без парика

Вскоре после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак.

Симоньян уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, Маргарита не унывает и общается с подписчиками в соцсетях.

«Звездный» адвокат упал в обморок при оглашении приговора

Бывший адвокат Вадим Лялин, представлявший ранее интересы звезд спорта и шоу-бизнеса, упал в обморок, услышав свой приговор. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Лялина приговорили к 14 годам строгого режима. Установлено, что шесть фигурантов, среди которых бывшие следователи Следственного комитета (СК) России и сотрудники ФСБ, сфабриковали уголовное дело против совладельцев IT-компании Merlion, чтобы завладеть активами холдинга.

Самый жестокий член банды Цапков попросился на СВО

Участник банды Цапков Владимир Алексеев, известный также как Вова Беспредел, во второй раз подал прошение об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, Алексеев подал прошение во второй половине 2025 года, находясь в Торбеевском централе (ИК-6). Однако, по информации источника, осужденный получил отказ.

Избившим российскую семью в Египте англичанам грозит тюрьма

© EPATACC

После публикаций СМИ о нападении британских туристов на российскую семью с тремя детьми в египетском Шарм-эль-Шейхе полиция возбудила уголовное дело, передает Shot.

Как сообщает Telegram-канал, инцидент произошел на территории отеля Sunrise Arabian Beach Resort. Отмечается, что около 15 граждан Великобритании выбросили вещи семьи из Москвы с лежаков, после чего толкнули одну из девочек и попытались задушить веревкой ее отца, выкрикивая оскорбления. Администрация отеля, по данным источника, поддерживает пострадавших россиян.

СМИ: Пугачевой дали месяц на снос личного пирса в Солнечногорске

© Telegram-канал Mash

Российскую певицу Аллу Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в ближайший месяц — конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в Telegram-канале Mash.

Специалисты Росприроднадзора проверили пристань на Истринском водохранилище. Они выяснили, что объект никто не регистрировал, он не имеет сертификатов безопасности, не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории.

