Министр обороны Германии ответил на слова Зеленского о Европе
Европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины.
Так на слова украинского лидера Владимира Зеленского ответил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD.
При этом немецкий министр подчеркнул, что говорить о неспособности Европы защитить себя — неправильно. По его словам, европейские страны способны на это и становятся сильнее.
Ранее Зеленский в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ответил украинскому лидеру и упрекнул его в неблагодарности за помощь, хотя Европа гарантировала независимость Украины и сделала все, чтобы поддержать ее с политической, финансовой и военной точек зрения.