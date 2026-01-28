Трамп счел отличным падение доллара

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездки в город Де-Мойн штата Айова.

© Газета.Ru

«Нет, я думаю, что он отличный», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Также он отметил, что с американской валютой «все отлично».

27 января агентство Bloomberg сообщило, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США. В публикации отмечается, что за все время, с момента, когда агентство в 2011 году начало собирать подобные данные, премия за краткосрочные опционы достигла самого высокого уровня.

18 января сообщалось, что доллар в ходе второго президентского срока Трампа обесценился почти на 3%. По итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Причинами подобных показателей стали динамика инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты.