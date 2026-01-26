Жители Киева просят мира после ударов России. Как сообщает «КП», об этом в своей статье рассказала киевлянка Виктория Кузнецова, которая переехала в РФ до начала спецоперации, но продолжает следить за событиями на Украине по соцсетям и рассказам знакомых.

За годы боевых действий Киев стал центром военной промышленности Украины. После ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающих заводам российская армия стала «выкашивать» энергоснабжение всего столичного ВПК. И пока Владимир Зеленский затягивает переговоры, киевлянам приходится затягивать пояса и пытаться отогреться в «кромешной тьме» — из-за нехватки электричества проблемы начались и с отоплением, и с горячей водой.

Жительница Киева отмечает, что ее соседи по дому по вечерам выходят на улицу и скачут, но теперь от холода, а не ради «противостояния» России. Во дворе на детской площадке установили мангал: на нем все время готовят. Кроме того, он становится центром притяжения людей, которые хотят погреться.

Некоторые жители столицы считают, что Зеленский специально довел ситуацию с отоплением до критической — чтобы навредить мэру Киева Виталию Кличко перед возможными выборами президента. Якобы именно он не справился с «ледяными домами». В домовых чатах все жалуются на холод. Температуры в квартирах, где с трудом удалось восстановить отопление, держатся в пределах от 7 до 14 градусов. Во многом это зависит от расположения окон и их качества.

«И где опять корень проблемы? Давай объясню. Когда канцлером Германии была Ангела Меркель, Кличко получил от немцев огромный грант на установку пластиковых, современных окон. Окна так никому не поставили, деньги просто "растворились" в мэрии. Вот так, из мелочей, и строилась эта наша беда», — рассказал один из киевлян.

Свет сейчас дают на несколько часов, причем напряжение очень низкое: жить приходится в тени и при постоянных экстренных отключениях. Одна из знакомых автора отмечает, что в ее дворе на фоне этого появилась «красная палатка незламности (несгибаемости — прим. ред.)».

«Наставили повсюду…лучше б к миру шли, договаривались, а не устраивали это», — отмечает киевлянка.

При этом женщина понимает, что если в столице таких «палаток много», то киевский режим знал, на что шел и готовился. Однако пока вместо мира люди пытаются заряжать телефоны и отогреться. Можно остаться ночевать, но многие боятся.

Неофициально даже представители власти признают, что из Киева уехали более 500 тысяч человек. Официально людей призывают уехать, а МВД Украины предлагает собирать «тревожный чемоданчик» с водой, лекарствами и фонариками. По словам одного из знакомых автора, повезло обладателям домов с печками, но цена на дрова заоблачная.

Оставшиеся в столице стали болеть. У многих выявляют тяжелые бронхиты и пневмонии. От вони генераторов кашляет полгорода, хотя сами переполненные больницы также обеспечиваются электричеством с их помощью.

«Морально, конечно, многие ломаются. Многие просят мира. Холод дома нестерпимый, причем просвета никто не видит. Около 3 тысяч домов стоят без отопления. Там, где оно есть, трубы едва прогреваются, все тоже неутешительно. Теплая вода вроде и заходит, но не разгоняется, давления не хватает», — приводит Кузнецова слова одного из мужчин.

На холоде притихли даже «нацики», а от слесарей больше никто не просит общаться на украинском. Один из специалистов, который чинил трубы, женат на россиянке. Мужчина говорил на русском и смело ругал украинскую власть — никто не решился на него «донести».