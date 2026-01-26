Американский юрист Джеймс Рикардс призвал президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа объединиться ради противостояния Китаю Си Цзиньпина. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Рикардса, в мире всего три страны, «имеющие значение»: Россия, Китай и США. Юрист считает, что в 1971 году 37-й президент США Ричард Никсон понял это и обратился к Китаю, чтобы США и КНР вместе работали против Советского Союза.

«Сегодня требуется обратное. США должны развернуться к России и объединиться с ней, чтобы уничтожить коммунистический Китай», - заявил Рикардс.

По его мнению, администрация Трампа нащупывает путь к союзу с Россией. Рикардс подчеркнул, что в первую очередь для этого нужно избавиться от санкций, которые «обернулись бумерангом» для Америки.

Ранее издание The Hill рассказало, что Трамп может предложить России сотрудничество в космической сфере, чтобы положить конец украинскому кризису. У России большие амбиции по поводу космической программы, подчеркивал автор The Hill. Москва планирует строительство новой космической станции, которая заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после 2030 года.

По версии The Hill, США, чей альянс с Россией на МКС стал взаимовыгодным, могли бы «подсластить сделку» по Украине. Трамп мог бы предложить Москве участие в программе «Артемида», предполагающей создание станции на Луне.