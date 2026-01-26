В понедельник, 26 января, в Испании произошел серьезный сбой в движении поездов, а в Молдавии без света остались девять населенных пунктов. В этот же день в Китае произошло землетрясение.

В Каталонии приостановили железнодорожное сообщение

В понедельник, 26 января, в Каталонии было приостановлено движение поездов, сообщает Bloomberg. Это продлило перебои в работе железной дороги после двух смертельных аварий, вызвавших опасения по поводу безопасности испанской железнодорожной системы.

Работа компании Rodalies Catalunya, обслуживающей Барселону и окрестности, была приостановлена ​​около 7:50 утра. Представители компании рекомендовали жителям региона работать из дома и минимизировать ненужные поездки. Сбой в работе железнодорожного сервиса может быть связан с кибератакой, заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

Литва предложила Польше построить совместный военный полигон

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше построить совместный военный полигон на границе стран в Сувалкском коридоре. Об этом сообщает «Интерфакс». В НАТО подчеркивают, что район Сувалкского коридора, протянувшегося почти на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе, имеет решающее значение для безопасности восточного фланга альянса.

Литва строит военный полигон Капчяместис у границ с Польшей и Белоруссией. Науседа подчеркнул, что приветствует готовность Польши использовать этот полигон. Политик заявил, что Литва предлагает расширить его на польскую территорию.

В Молдавии без света остались девять населенных пунктов

В 9:30 (по местному времени) 26 января девять населенных пунктов в Криулянском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском и Штефан-Водском районах Молдавии были частично отключены от электроснабжения. Об этом сообщили в компании Premier Energy Distribution.

Представители компании заявили, что отключения энергии связаны с непогодой. В Premier Energy Distribution призвали потребителей проявлять повышенную осторожность и соблюдать правила электробезопасности, не прикасаться к оборванным и упавшим кабелям.

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник недалеко от сельского уезда Тэво в провинции Ганьсу на западе Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайское управление сейсмической сети (CENC).

Землетрясение произошло в 14:56 по местному времени на глубине в десять километров. Провинция Ганьсу подвержена землетрясениям, поскольку расположена на северной окраине Цинхай-Тибетского плато. В 2023 году землетрясение магнитудой 6,2 потрясло Ганьсу и соседнюю провинцию Цинхай. То землетрясение, самое сильное с 2014 года, унесло жизни более 150 человек.

Немцы сочли Каллас слишком конфликтной для переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены вести переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Как пишут «Известия», это заявление вызвало резонанс в Германии.

Читатели газеты Die Welt в своих комментариях заявили, что фигура Каллас - «заведомо конфликтная» и не располагает к конструктивному диалогу. Многие указали на ее провокационную риторику и предположили, что Каллас специально назначали главным дипломатом ЕС, чтобы заблокировать любую возможность дипломатического процесса с Россией.