Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау ни разу не упомянула о том, что лагерь помогла освободить советская армия в январе 1945 года. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что сегодня Европа вспоминает и отдает дань памяти 6 миллионам евреев разных возрастов, которые были истреблены режимом Адольфа Гитлера в ходе Холокоста, а также всем другим невинным жертвам того периода.

Глава ЕК отметила, что жизни тех людей были беспощадно оборваны идеологией ненависти, но их память будет жить как нравственное свидетельство человечеству и как постоянное предостережение.

Раскрыто, кто стремится стать «суперпрезидентом» Европы

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.