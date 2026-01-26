Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды» раскритиковал Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что украинский лидер покинул свою страну, где продолжается вооруженный конфликт, чтобы в Давосе публично оскорблять венгерского премьера Виктора Орбана, передает РИА «Новости».

«Зеленский из страны, где сотни тысяч погибли, миллионы сбежали, должен оставить столицу и поехать в Давос говорить речь и после четырех лет войны его главный тезис – как бы посильнее оскорбить Виктора Орбана», – сказал Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, Киев крайне заинтересован в смене венгерского правительства. Он пояснил, что Украина рассчитывает на приход оппозиции к власти в Венгрии, чтобы добиться одобрения вступления в Евросоюз и получения финансовой и военной поддержки.

Сийярто также обвинил Украину в официальном вмешательстве в предвыборную кампанию Венгрии, отметив, что такие действия направлены на смену власти в Будапеште.

Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.