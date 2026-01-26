По данным на 26 января в Индии зарегистрирована вспышка вируса Нипах в Западной Бенгалии. «Сигнал» рассказал, что известно на данный момент о вспышке страшного вируса Нипах в Индии.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передается человеку от животных. Он способен вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных заболеваний с уровнем летальности до 80% в некоторых случаях.

К симптомам относятся высокая температура, сильный кашель и головная боль. В качестве профилактики специалисты рекомендуют избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, а также не пить воду из непроверенных источников. В настоящее время в Индии принимаются меры по локализации новой вспышки вируса, на карантин помещены около 100 человек, контактировавших с заболевшими.

В ВОЗ назвали основным источником распространения вируса Нипах летучих мышей

Роспотребнадзор сообщает, что случаев завоза вируса Нипах в Россию не зарегистрировано. В стране имеется достаточный запас тест-систем для его оперативной диагностики. Генконсул России в Калькутте Максим Козлов также заверил, что угрозы для российских соотечественников в Индии нет, а в городе не вводилось каких-либо специальных ограничений.