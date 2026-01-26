Эксперты предостерегли Трампа от нападения на Иран

Военные и эксперты, опрошенные немецким изданием Bild, предупредили президента США Дональда Трампа об опасности нападения на Иран. По их мнению, это лишь ухудшит положение США на Ближнем Востоке.

По версии Bild, «обратный отсчет, похоже, начался»: все больше свидетельств указывает, что США готовы атаковать Иран. В последние недели Штаты значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В центре этих усилий находится авианосец USS Abraham Lincoln, который был передислоцирован из Южно-Китайского моря в Персидский залив и достиг пункта назначения вечером 25 января.

Трамп подтвердил, что у США много кораблей, «идущих в этом направлении на всякий случай». Он также пригрозил: «Иран должен прекратить свою агрессию, иначе он столкнется с последствиями».

Эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что интервенция США принципиально возможна. Трамп, по его мнению, может «выполнить свои угрозы в любой момент». Однако он ожидает в лучшем случае «карательных мер»: Трамп избежит прямого военного вмешательства, направленного на смену правительства Ирана.

Йегер подчеркнул, что США сейчас «военно готовы». Однако он не видит в этом никакой стратегической выгоды: удар по Ирану «скорее ухудшит, чем улучшит» положение США на Ближнем Востоке, поскольку многие арабские государства отвергнут такой подход.

Отставной американский генерал Бен Ходжес предостерег США от военных действий без четкой цели. Ключевой вопрос, по словам Ходжеса, должен звучать так: «Что будет после удара?» Без четких ответов Трамп не должен отдавать приказ о нападении, подчеркнул Ходжес.

Серьезность ситуации стала очевидной в середине января: в ночь на 15 января появились сообщения о неизбежности нападения США на Иран. Тегеран на короткое время закрыл свое воздушное пространство, регион был приведен в состояние повышенной готовности, а американские самолеты взлетели с баз на Ближнем Востоке.

Bild получило информацию от источников в армии США, что в тот же вечер на американской базе в Рамштайне (Германия) также состоялось кризисное совещание по Ирану.

В конце декабря 2025 года Иран охватили протесты. Они начались на фоне экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения протестующих с силовиками.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством в случае убийств демонстрантов. Четырнадцатого января он сообщил, что, по данным «надежных источников», в Иране не будут казнить участников протестов.