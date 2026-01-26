Bild: АдГ создала отдел по подготовке к формированию правительств в регионах ФРГ

Правая партия "Альтернатива для Германии" на фоне высоких рейтингов создала рабочую группу по подготовке к формированию правительств в федеральных землях. Об этом пишет газета Bild.

© ТАСС/IMAGO

Созданная в 2013 году партия еще ни разу не возглавляла правительства федеральных земель. В 2024 году АдГ впервые победила на земельных выборах в Тюрингии, но ей не удалось сформировать правительство, так как остальные партии отказались сотрудничать с ней. В 2026 году предстоят выборы в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга - Передней Померании, восточных землях, где у АдГ сильные позиции.

Опросы показывают, что в Саксонии-Анхальт партия может получить до 40% голосов избирателей, что теоретически может позволить ей впервые сформировать региональное правительство. Как утверждает издание, в правлении партии опасаются, что если АдГ сформирует правительство в одной из восточных земель, то может столкнуться с риском разочаровать своих избирателей показателями своей работы. Эти опасения обусловлены в том числе тем, что на 2029 год запланированы федеральные выборы, на которых теоретически партия может показать исторически высокий результат, пишет газета.

В этой связи сопредседатели партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла создали новую структуру - "Рабочую группу по участию в правительстве". В ней будут работать два юриста, трудоустроенные на полную ставку. Официально задача рабочей группы - подготовка партии к участию в работе правительства, то есть к формированию правящей коалиции и руководству кабмином. Но, как указывает газета, неофициально главное внимание подразделения будет сосредоточено на том, как сопротивляться попыткам федерального центра, кабминов других регионов, гражданского общества саботировать работу АдГ во главе регионального правительства, а также нападкам со стороны академического сообщества и левоэкстремистских групп.