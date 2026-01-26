Раскрыто, кто стремится стать «суперпрезидентом» Европы

Председатель Ееврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сосредотачивает в своих руках все больше власти и прокладывает путь для создания поста «суперпрезидента» Европы. Такое мнение высказал News.ru немецкий политолог Александр Рар.

«Фон дер Ляйен забирает все больше и больше власти под себя. В предыдущие времена другие комиссары ЕС еще что-то значили, сегодня — нет. Правит балом одна председательница ЕК», — отметил Рар.

Политолог считает, что стоящие за ней лидеры Германии и Франции Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон «не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы».

«Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять», — констатировал Александр Рар.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход парламентов стран Евросоюза. Политик выразил поддержку фермерам, протестующим в Брюсселе, призвал их «держаться» и заявил, что соглашение с Меркосур «невыгодно и вредно» для них.