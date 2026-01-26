«Между поражением и разгромом»: в стране ЕС шокированы поступком Зеленского

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко осудил Владимира Зеленского, пожаловавшегося на недостаточную финансовую поддержку со стороны Европы, и призвал его подписать мирное соглашение. Свое мнение политик высказал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

«Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь в конфликте, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее», - посоветовал Маттео Сальвинии.

По мнению вице-премьера Италии, сейчас Зеленскому предстоит сделать выбор «между поражением и разгромом».

Ранее в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в том, что участники альянса много говорят, но при этом ничего не делают и не могут себя защитить.

Также украинский политик оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заметив, что он «живет на деньги Европы», но предает ее интересы. По мнению Зеленского, таким Викторам «следует дать подзатыльник».