Вучич допустил внеочередные парламентские выборы в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что внеочередные парламентские выборы в республике могут пройти осенью 2026 года.

"В этом году у нас будут выборы. Думаю, все выборы пройдут осенью. Мне кажется, это более вероятный вариант", - заявил Вучич в эфире телеканала Blic.

Глава государства также не исключил совмещения президентских и парламентских выборов в стране.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями о проведении досрочных парламентских выборов.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий главы государства истекает в 2027 году. Ранее он заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента республики.