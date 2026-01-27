Зеленский: 926 домов в Киеве остаются без отопления

В нескольких районах Киева на левом берегу до сих пор отсутствует отопление в 926 домах. Об этом заявил в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с представителями регионов и министерств.

© Газета.Ru

В ходе встречи была проанализирована ситуация после массированной атаки беспилотников на Одессу, в результате которой были повреждены объекты в центре города. Также обсуждались последствия обстрела из реактивных систем залпового огня по энергообъекту в Харьковской области, где ведутся восстановительные работы.

Для помощи столице Минэнерго и МВД Украины задействуют дополнительные генераторы, привлекая резервы со всей страны. Работы по стабилизации ситуации продолжаются.

26 января сообщалось, что в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка.

21 января Зеленский сообщал, что около 4000 домов в Киеве находятся без тепла, почти 60% города – без электричества.

По последним данным, в украинской столице без теплоснабжения остаются 1676 домов.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.