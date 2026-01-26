Крым стал «фигурой умолчания» в переговорном процессе. На это обратил внимание военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По мнению Стешина, это «первый, но не очевидный итог СВО». Теперь про полуостров не говорят даже сами украинцы.

«"Стадия принятия" завершилась. С Донбассом будет тоже самое», — подчеркнул военный корреспондент.

Стешин также задался вопросом: «стоил ли Крым проведения СВО, как цель». Военкор отметил, что «Крымов больше не делают со времен сотворения Мира», из-за чего оценить значение этого географического объекта невозможно.

Напомним, что на прошлой неделе в Абу-Даби прошли двухдневные переговоры между представителями России, США и Украины. Правительство ОАЭ оценило встречу как конструктивную и позитивную. Там отметили, что делегации Москвы и Киева контактировали напрямую.