Россия применила против ВСУ «мать всех бомб»

В распоряжении ВС РФ есть бомбы ФАБ-3000, которые способны сровнять цели с землей и ликвидировать большое количество личного состава, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на польское издание Interia. Наиболее тяжелые бои сейчас идут в районе Константиновки. Там применили ФАБ-3000, и в сети появилось видео, документирующее это событие, подчеркивается в статье.

Удары ФАБ-3000 наносятся в основном по крупным скоплениям военных, подземным бункерам или складам топлива и боеприпасов ВСУ. После применения бомбы ВС РФ могут не сомневаться, что цель окончательно уничтожена. Бетонные сооружения складываются, словно карточный домик, а высокая температура и экстремальное давление не оставляет противнику шансов.

«Экзистенциальный кризис немецкого авторынка»

Экономическая слабость и неуверенность покупателей негативно сказываются на автосалонах Германии, и количество банкротств резко растет, пишет Neue Zürcher Zeitung. Особенно сильно страдают небольшие дилерские центры. Спасение салонам обещают улучшенный сервис и новые бренды из Китая. Автосалоны, работавшие на многих окраинах Берлина и в промышленных районах, закрываются. В последнее время необычно большое количество автодилеров, в основном расположенных в этих районах, подали заявления о банкротстве. Это усугубляет кризис, который тлел годами и конца которому пока не видно. Как и вся автомобильная промышленность Германии, дилеры страдают, поскольку потребители воздерживаются от покупки авто из-за экономической неопределенности и сомнений в выборе подходящей системы привода. Автодилеры также страдают от меняющихся потребностей клиентов и давления со стороны производителей, оказавшихся между необходимостью инвестиций и сокращения расходов.

Тот факт, что немецкое правительство сейчас субсидирует покупку новых электромобилей, предоставляя надбавку до 6000 евро, вряд ли сильно изменит ситуацию, подчеркивается в статье. Новое исследование консалтинговой компании Falkensteg иллюстрирует, насколько критической стала ситуация: в прошлом году в Германии обанкротились 363 автодилера (это на сотню больше, чем в 2024-м). Масштаб проблем часто выявляется в ходе процедур банкротства. Раньше пострадавшие дилерские центры обычно покупали конкуренты. Сегодня же зачастую нет заинтересованных покупателей. Большинство регионов уже полностью обслуживаются крупными дилерами. Но европейская экспансия китайских авто может дать второй шанс некоторым салонам. После повторного открытия их ассортимент будет выглядеть совершенно иначе: вместо VW Seat в некоторых из них будут представлены китайские бренды Changan, Omoda и Jaecoo.

«Украина изменила мир навсегда»

Если 2026 год начался с вихря геостратегических потрясений, то последняя неделя, по крайней мере на некоторых фронтах, ознаменовалась снижением напряжения, пишет британская газета The Telegraph. В прошлое воскресенье США и Европа были близки к крупному конфликту: американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран Европы, которые поставили под сомнение его слова, что американский контроль над Гренландией «абсолютно необходим для безопасности США и всего мира». Всё это последовало за хаосом в Венесуэле после ареста президента Николаса Мадуро и самых масштабных уличных протестов в Иране. США хотят иметь постоянные, суверенные, контролируемые военные базы по всей Гренландии (подобно британским объектам на Кипре), а не просто доступ к базам, принадлежащим Дании, как это предусмотрено договором между США и Данией 1951 года.

Но страсти в Арктике вроде бы улеглись, и фокус внимания сместился на конфликт России и Украины. Российские, украинские и американские переговорщики впервые провели трехсторонние встречи. Американский посланник Стив Уиткофф указывает на «значительный прогресс». Даже Владимир Зеленский говорит, что соглашение по крайне чувствительному территориальному вопросу «почти готово». Многие будут категорически против любого соглашения между Россией и Украиной, отмечает The Telegraph. Многие западные лидеры и военные аналитики считают, что Украина не должна уступать. Но этот конфликт может вскоре закончиться. Прекращение открытых боевых действий приведет к падению цен на газ в Европе ниже 25 евро/МВтч, а цены на нефть снизятся на 5-10 долларов за баррель, с нынешних примерно 65 долларов. Хотя энергетические отношения Западной Европы с Москвой останутся напряженными регулярные поставки газа из России стабилизируют мировые поставки. Возвращение Украины в качестве крупного экспортера сырья также будет способствовать снижению стоимости жизни в Европе и за ее пределами. В то же время никакое мирное соглашение между Россией и Украиной не остановит рост расходов на оборону в Европе и США. Мир будет двигаться по другой, более агрессивной геополитической траектории еще долгие годы, заключил автор статье.

«Макрон и слепота французских спецслужб»

Президент Франции Эммануэль Макрон, страстный поклонник шпионского триллера «Бюро легенд», активно сотрудничает со спецслужбами. Однако результаты этого сотрудничества неоднозначны, рассказал изданию Ouest-France Пьер Гастино, соавтор исследовательской книги «Шпионы президента». В период с 2017 по 2023 год бюджет, выделяемый Францией на все разведывательные службы, увеличился с 2,4 миллиарда до 3,1 миллиарда евро. А численность персонала выросла на 10,1 процента за первый пятилетний срок президентства Макрона.

В чем заключается новая роль разведывательных служб? В центре этой дискуссии - суверенитет. Цель состоит в защите оборонных и энергетических компаний в контексте украинского кризиса. По мнению Гастино, французские спецслужбы при Макроне оказались слепы в отношении России: они не прогнозировали украинский конфликт. Франция и Германия предпочитали рассматривать Россию только как партнера в энергетических вопросах и борьбе с терроризмом. Во Французском агентстве внешней разведки Россию упоминают со смесью страха и восхищения. Страна была партнером Франции в борьбе с террористами и угрозой распространения ядерного оружия. Хуже всего для некоторых стало осознание, что американцы были правы, предупреждая об украинском кризисе, подчеркнул Гастино. По его мнению, «антиамериканская предвзятость» способствовала слепоте спецслужб Франции.

«Удар российских ракет Х-22: почему их практически невозможно сбить?»

По объектам в Киеве, связанным с ВСУ, был нанесен удар сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22, пишет Military Watch Magazine. Издание отмечает, что этими ракетами оснащены стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Ракеты широко использовались в украинском конфликте благодаря огромным советским запасам, которые России удалось сохранить в хорошем состоянии. Срок службы ракет подходит к концу, и это означает, что их вскоре пришлось бы утилизировать независимо от ситуации на Украине, подчеркивается в статье. Это делает их использование в боевых действиях «крайне экономически выгодным».

В ВВС Украины ранее особо выделил возможности Х-22, отметив, что украинские системы ПВО не смогли перехватить ни одну из них. Х-22 впервые поступили на вооружение в 1962 году, но по летным характеристикам до сих пор не имеют себе равных в мире. Ракеты были разработаны для борьбы с кораблями, чтобы пробивать многоуровневую противовоздушную оборону авианосных ударных групп, и достигали этого за счет нерегулярных траекторий и очень высокой скорости, близкой к гиперзвуковой, - 4,6 Маха.