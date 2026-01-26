Гренландцам предложили неожиданный способ решить конфликт с США

Гонконгская комик Пенг в своем выступлении предложила жителям Гренландии провести необычную сделку по продаже острова. Она предложила продать остров президенту США Дональду Трампу, а на вырученные средства купить Гавайи, передает «Пул N3».

По словам Пенг, такая сделка позволила бы получить «больше солнечного света, больше людей, а также быть подальше от Швеции». Комик отметила, что из-за глобального потепления Гренландия постепенно тает и, подобно чизбургеру из McDonald's, с каждым годом уменьшается в размерах и обесценивается.

При этом Пенг иронично добавила, что Трамп, вероятно, на такую сделку не пойдет, так как не верит в изменение климата и не увидит в тающем острове падения его стоимости.

Ранее РИА Новости сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать экономическую зависимость Евросоюза для давления в вопросе о Гренландии. По данным источников, помимо угрозы введения торговых пошлин, США рассматривают возможность ограничения поставок сжиженного природного газа (СПГ), на который ЕС теперь сильно полагается.