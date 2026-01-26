Сотни тысяч человек покинули Киев

Около 500-600 тысяч человек выехали из Киева на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Новости.LIVE».

Он рассказал, что самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Деснянском районе, который в значительной степени зависит от работы ТЭЦ-6. Тепло постепенно возвращается в дома, однако серьезной проблемой остаются дома с размороженными системами теплоснабжения.

В связи с выездом сотен тысяч киевлян из города коммунальщики не всегда могут оперативно попасть в квартиры для проведения аварийных работ. По словам эксперта, сейчас прорабатывается механизм принудительного доступа к таким помещениям в случае необходимости.

Кличко призвал граждан покинуть Киев

21 января президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что около 4000 домов в Киеве находятся без тепла, почти 60% города – без электричества.

По последним данным, в украинской столице без теплоснабжения остаются 1676 домов.